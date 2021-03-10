Кая Каллас: нет необходимости ограничивать русскоязычное образование

Премьер-министр, председатель Партии реформ Кая Каллас не видит необходимости в ограничении в Эстонии образования на русском языке, передает rus.err.ee.
Каллас отметила, что в вопросе образования детей решающее слово имеют родители. Она добавила, что все чаще семьи, в которых эстонский язык не является родным, предпочитают, чтобы их дети учились на государственном языке.
"Еще несколько лет назад 80% населения Эстонии хотело, чтобы обучение эстонскому языку начиналось с детского сада. Соответственно, нет необходимости ограничивать русскоязычное образование, но важно поддерживать школы, чтобы обеспечить необходимые условия для предоставления качественного образования на эстонском языке. Как для детей, для которых эстонский язык является родным, так и для детей с другим родным языком", — отметила Кая Каллас.
На вопрос, планирует ли правительство ограничить права школьников в выборе языка обучения в основной школе, Кая Каллас не дала конкретного ответа.
По ее словам, важно поддерживать и изучение родного языка учащимися: "Потому что хорошее владение родным языком является основой для изучения следующих языков".
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