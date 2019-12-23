Кая Каллас надеется востребовать компенсацию с угрожавших ей убийством мужчин

Об этом политик рассказала в интервью общественно-правовому вещанию, опубликованном на портале ERR.ee в понедельник, 23 декабря.

"Я обратился к адвокатам и намереваюсь подать иск о возмещении морального вреда, чтобы эти люди не остались безнаказанными", — заявила Каллас.

По словам Каи Каллас, ей неизвестны личности авторов угроз, но есть методы, как эту информацию получить.

"Мне не сказали, кто эти люди, но когда я пойду в суд, полиция должна будет сообщить суду эту информацию, чтобы я могла предъявить иск. Мне также предложили потребовать возмещения убытков в Швеции, где к таким угрозам относятся очень серьезно, и, поскольку эти люди находятся в Швеции, они могут быть наказаны там", — рассказала Каллас.