23.12.2019, 11:50

Кая Каллас надеется востребовать компенсацию с угрожавших ей убийством мужчин

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Kaja Kallas KUMU-s
Kaja KallasFoto: Priit Simson

Лидер Партии реформ Кая Каллас намерена добиться наказания проживающих в Швеции трех эстонских мужчин, которые угрожали ей убийством в социальных сетях, передает rus.err.ee.

Об этом политик рассказала в интервью общественно-правовому вещанию, опубликованном на портале ERR.ee в понедельник, 23 декабря.

"Я обратился к адвокатам и намереваюсь подать иск о возмещении морального вреда, чтобы эти люди не остались безнаказанными", — заявила Каллас.

По словам Каи Каллас, ей неизвестны личности авторов угроз, но есть методы, как эту информацию получить.

"Мне не сказали, кто эти люди, но когда я пойду в суд, полиция должна будет сообщить суду эту информацию, чтобы я могла предъявить иск. Мне также предложили потребовать возмещения убытков в Швеции, где к таким угрозам относятся очень серьезно, и, поскольку эти люди находятся в Швеции, они могут быть наказаны там", — рассказала Каллас.

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