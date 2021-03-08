Кая Каллас: начальные классы могли бы перейти на дистанционное обучение уже со среды

Новые ограничения могли бы действовать точно весь март, но, возможно, что и первую половину апреля, передает RusERR.

"Направим начальные классы на дистанционное обучение как можно быстрее. Но нужно все-таки и определенное время на подготовку. Если мы сегодня примем решение, то школы будут готовы перейти на дистанционное обучение уже со среды. Но все зависит от того, как быстро мы сможем сегодня принять решение", - сказала Кая Каллас.

Ранее Каллас сказала, что из-за британского штамма Эстония может ввести локдаун.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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