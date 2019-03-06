Кая Каллас начала подозрительно хорошо отзываться о Яне Тоом. Склоки в Instagram и соперничество в Европарламенте забыты?

В программе Кая Каллас сказала, что если партнером по коалиции будет Центристская партия, то несмотря на политические разногласия, для нее не будет проблемой быть в правительстве вместе с Яной Тоом.

"С Яной Тоом у нас очень большие разногласия, например, когда мы были в Европарламенте, но в то же время мы могли вполне хорошо общаться. Она очень умный человек и я ее уважаю. Я не думаю, что [наши разногласия] непреодолимы", — отметила Каллас.

Однако Каллас не всегда так хорошо отзывалась о Тоом. В апреле 2018 года Каллас в своем блоге написала, что ей плохо от того, как коллега Яна Тоом выступает в комитете по петициям Европейского парламента.

В сентябре же Каллас и Тоом повздорили в Instagram — из-за Юри Ратаса. В одном из своих постов Каллас намекнула на то, что Ратас плохо знает английский язык.

Реакция Яны Тоом была скептической: "Дорогая Кая, я не верю своим глазам. Премьер-министр — оппонент на выборах, но может ли это быть уровнем полемики? Как будто бы действительно не владеет языком? (Что, в любом случае, не является правдой) Ребячество". Каллас же ответила Тоом: "Спроси у организаторов, зачем ты нападешь на меня?"