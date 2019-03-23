23.03.2019, 09:25

Кая Каллас на собрании АЛДЕ: некоторые в Эстонии вместо сотрудничества с либералами предпочитают ультраправых

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rus.delfi.ee
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Kaja KallasFoto: Taavi Sepp

Вчера состоялась встреча руководства Альянса либералов и демократов за Европу (АЛДЕ). После встречи лидер Партии реформ Кая Каллас сказала Delfi, что европейские либералы в курсе того, что происходит в Эстонии.

”Больше всего собравшиеся были обеспокоены популизмом и напором ультраправых сил. Обсуждалось, какими высказываниями и действиями по всей Европе можно бороться с этими принципами. Конечно же зашел разговор о происходящем сейчас в Эстонии, поскольку это является одним из проявлением напора со стороны правого радикализма”, — отметила Калалс.

Каллас сказала, что с одной стороны ее поздравили с победой на выборах, а с другой с беспокойством поинетерсовались, то происходит в Эстонии. ”Я и сказала, что, если мы говорим о популяризации правого популизма и радикализма, то, как мне кажется, мы должны вести совместную работу не так, как это происходит в Эстонии, где вместо сотрудничества ультраправые первым делом приглашаются в правительство”.

Во фракцию АЛДЕ в Европарламенте входят как депутаты Партии реформ, так и Центристской партии. На встрече присутствовал и Юри Ратас.

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