Кая Каллас на собрании АЛДЕ: некоторые в Эстонии вместо сотрудничества с либералами предпочитают ультраправых

”Больше всего собравшиеся были обеспокоены популизмом и напором ультраправых сил. Обсуждалось, какими высказываниями и действиями по всей Европе можно бороться с этими принципами. Конечно же зашел разговор о происходящем сейчас в Эстонии, поскольку это является одним из проявлением напора со стороны правого радикализма”, — отметила Калалс.

Каллас сказала, что с одной стороны ее поздравили с победой на выборах, а с другой с беспокойством поинетерсовались, то происходит в Эстонии. ”Я и сказала, что, если мы говорим о популяризации правого популизма и радикализма, то, как мне кажется, мы должны вести совместную работу не так, как это происходит в Эстонии, где вместо сотрудничества ультраправые первым делом приглашаются в правительство”.

Во фракцию АЛДЕ в Европарламенте входят как депутаты Партии реформ, так и Центристской партии. На встрече присутствовал и Юри Ратас.