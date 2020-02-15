Кая Каллас: можно подумать о создании одной русскоязычной госгимназии

"Мы стоим за такую Эстонию, которая открыта, дружелюбна и где ко всем относятся с уважением, где поддерживают международную репутацию страны, не ссорятся с Россией и где ценят устремленность и частную инициативу. Говорили мы сегодня и о том, с какими инициативами мы планируем выступить", – сказала Кая Каллас ERR по итогам заседания совета уполномоченных.

Первая тема, по словам Каллас, это эстоноязычное образование. Партия реформ хочет, чтобы не было детей, которые плохо знают эстонский язык или вообще не говорят на нем. Для этого необходимо составлять план совместно с русской общиной, чтобы переход не был резким. Начинать, по ее словам, надо с детских садов.

Также можно было бы рассмотреть идею создания одной русскоязычной государственной гимназии, направленной на русскую культуру, которая была бы как немецкая гимназия или английский колледж.

Вторая тема касается налоговой системы. По мнению реформистов, следует вернуться к простой и ясной налоговой системе.

Третья тема – климатические предложения о том, как Эстония могла бы использовать климатическую тематику для своей экономики. Например, можно было бы создать климатический фонд.