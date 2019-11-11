Кая Каллас: Март Хельме должен доказать, что прокуратура принимает политически мотивированные решения

"Слово министра имеет большой вес, и особенно вес имеет слово министра внутренних дел, когда он ставит под сомнение независимое следствие. На уровне законодателя независимость прокуратуры гарантирована", — сказала председатель Партии реформ Кая Каллас.

По словам Каллас, на основании закона независим и прокурор. "Прокурор при выполнении своих задач независим и действует только на основании закона и согласно своему убеждению", — значится, по ее словам, в Законе о прокуратуре.

Авторы запроса хотят знать, опираясь на какие факты министр внутренних дел утверждал, что прокуратура действует по политическим мотивам, кто эти силы, которые политически направляют прокуратуру, и предоставил ли Хельме как министр внутренних дел министру юстиции доказательства, что прокуратура политически мотивирована.

Также интересуются, на каком анализе основываются эти утверждения, кто составил анализ и происходит ли политическое влияние и на уровне следственных органов. Под конец авторы запроса спрашивают, что собирается предпринять министр внутренних дел, чтобы в следственных органах была гарантирована политическая независимость.