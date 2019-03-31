Кая Каллас: коалицию EKREIKE очень трудно предотвратить, но Партия реформ будет бороться до последней капли крови

"Я пытаюсь призвать их к здравому смыслу. Дело ведь очень плохо", — сказала Каллас.

По словам Каллас, она отправила вчерашний призыв до его публикации в социальной сети как Юри Ратасу, так и другим руководящим силам Центристской партии, но не получила никакого ответа.

"Юри Ратас не общается со мной. Он не отвечает. Ему так ужасно нужно защитить то, что он делает", — сказала Каллас. "Утверждение, будто он не получал этого призыва, не соответствует действительности. Я не знаю, почему он все больше и больше лжет", — сказала Каллас.

Каллас дала понять, что у Партии реформ запланированы еще ходы, но не уточнила, каковы ее следующие шаги. "Завтра у нас собрание фракции, и там мы обсудим, что еще можно было бы предпринять", — рассказала она.

В то же время она согласилась, что после вчерашнего, когда советы Центристской партии, Isamaa и EKRE подтвердили свою поддержку создающейся коалиции, ее реализацию предотвратить очень сложно.