Кая Каллас: из-за британского штамма Эстония может ввести локдаун

”Британский штамм намного более агрессивен и заразен, чем другие, что объясняет быстрый рост заболеваемости в Эстонии. Мы сейчас проверяем эту информацию, и если это правда, мы будет вынуждены закрыть страну на какое-то время”, — написала Каллас в соцсетях.

Это означает, что на дистанционное обучение будут переведены все ученики и будут закрыты все места, где люди контактируют друг с другом. Как торговые, так и предприятия общественного питания, развлечения на открытом воздухе и общественные мероприятия. Это нужно как для ограничения контактов, так и для защиты работников, которые не могут остаться дома.

"Мы еще не научились жить с этим вирусом так, чтобы могли вести максимально безопасно свою повседневную жизнь, поэтому необходимы масштабные закрытия. Мы надеемся, что в то время, как общество будет закрыто, сосредоточиться на вакцинации, чтобы как можно больше людей вывести из риска заражения.

Премьер-министр считает необходимым ввести следующие ограничения:

- Учебные заведения, в т.ч. начальные классы, переводятся на дистанционное обучение, за исключением детей с особыми потребностями и школ, где они занимаются, а также за некоторыми обоснованными исключениями, которые обеспечивают безопасное нахождение детей в школах в ограниченном количестве.

- Введение руководства по организации работы дошкольных учреждений, а также настоятельная рекомендация родителям не приводить детей в детский сад без крайней необходимости.

- Всю торговлю, за исключением аптек, продуктовых магазинов, магазинов для животных, магазинов оптики и магазинов, где продаются другие товары первой необходимости, нужно закрыть, открытыми оставить только выдачу товаров под открытым небом и продажу drive-in.

- Закрыть предприятия общественного питания, открытой оставить только продажу еды навынос.

- Занятия спортом и образование по интересам возможно только индивидуально, без тренеров или партнеров.

- На открытом воздухе настоятельно рекомендуется ввести вновь правило 2+2.

Позже Каллас сказала, что начальные классы могли бы перейти на дистанционное обучение уже со среды.