Кая Каллас и Сийм Каллас неофициально встретились с Керсти Кальюлайд. Содержание встречи окутано тайной

”Эта встреча состоялась в четверг. Мы обсуждали разные темы”, — сказала Кая Каллас Delfi. По ее словам, речь идет не об официальной встрече.

”Не я организовала эту встречу, — отметила Каллас. — Мы просто встретились”.

На вопрос о цели данного действа, Каллас ответила, что ”люди иногда встречаются”. Более предметно комментировать разговор с президентом она не стала.

Пресс-секретарь президентской канцелярии Майлин Аасмяэ также не смогла прокомментировать содержание встречи, но отметила, что президент встречается со многими и не все встречи записываются в календарь канцелярии.