25.05.2019, 12:30

Кая Каллас и Сийм Каллас неофициально встретились с Керсти Кальюлайд. Содержание встречи окутано тайной

 (85)
rus.delfi.ee
EST 6
Presidendivalimised 2016. Teine ja kolmas voor
Presidendivalimised 2016. Teine ja kolmas voorFoto: Priit Simson

На сайте EKRE Uued Uudised опубликована сделанная в ресторане фотография, где на заднем плане за один столом сидят президент Керсти Кальюлайд, председатель Партии реформ Кая Каллас и почетный председатель Сийм Каллас.

”Эта встреча состоялась в четверг. Мы обсуждали разные темы”, — сказала Кая Каллас Delfi. По ее словам, речь идет не об официальной встрече.

”Не я организовала эту встречу, — отметила Каллас. — Мы просто встретились”.

На вопрос о цели данного действа, Каллас ответила, что ”люди иногда встречаются”. Более предметно комментировать разговор с президентом она не стала.

Пресс-секретарь президентской канцелярии Майлин Аасмяэ также не смогла прокомментировать содержание встречи, но отметила, что президент встречается со многими и не все встречи записываются в календарь канцелярии.

Читайте также: