17.03.2020, 12:46

Кая Каллас: Эстония не готова к тому, чтобы быть закрытой и заблокированной на несколько месяцев

 (6)
EST
Esimene stuudio 15.10.2019
Esimene stuudio 15.10.2019Foto: Jaanus Lensment

"Эстонское государство не может быть закрыто и заблокировано на несколько месяцев. Наше здравоохранение, экономика, социальная система и общество не готовы к этому", — утверждает председатель Партии реформ Кая Каллас.

"Именно поэтому нам, обществу Эстонии, надо подготовиться к ситуации, когда нам придется вернуться к нашей повседневной жизни, зная, что распространение вируса окончательно не остановилось. Мы можем использовать ближайшие недели, чтобы создать адекватные условия для изоляции группы риска и обеспечения функционирования повседневной жизни людей, относящихся к группе риска", — говорит Каллас.

"Кризис коронавируса в Эстонии длится всего несколько дней, но, к сожалению, мы знаем, что он продлится еще несколько недель или месяцев. Поэтому настало время для широкого общего понимания всеми нами того, как двигаться вперед в урегулировании кризиса. Наряду с ограничениями нам нужен план, ориентированный на то, чтобы вернуться к нормальной жизни", — подчеркивает она.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: