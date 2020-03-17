Кая Каллас: Эстония не готова к тому, чтобы быть закрытой и заблокированной на несколько месяцев

"Именно поэтому нам, обществу Эстонии, надо подготовиться к ситуации, когда нам придется вернуться к нашей повседневной жизни, зная, что распространение вируса окончательно не остановилось. Мы можем использовать ближайшие недели, чтобы создать адекватные условия для изоляции группы риска и обеспечения функционирования повседневной жизни людей, относящихся к группе риска", — говорит Каллас.
"Кризис коронавируса в Эстонии длится всего несколько дней, но, к сожалению, мы знаем, что он продлится еще несколько недель или месяцев. Поэтому настало время для широкого общего понимания всеми нами того, как двигаться вперед в урегулировании кризиса. Наряду с ограничениями нам нужен план, ориентированный на то, чтобы вернуться к нормальной жизни", — подчеркивает она.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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