Кая Каллас: если бы Ратас был премьером этого правительства, он сказал бы, что Куузик в министры не годится

"Семейное насилие — суровая тема. У премьер-министра и президента, очевидно, больше информации, чем у всех остальных, кто читает об этом конкретном случае посредством СМИ. Если бы Юри Ратас был премьер-министром этого правительства, то он сказал бы, что для такого человека в его правительстве нет министерского поста, потому что доверия нет", — пишет Каллас в Facebook.

Разумеется, она имеет в виду Марти Куузика. Как утверждается, он применял насилие по отношению к своей жене. Даже премьер-министр подозревал это, писал сегодня Delfi.

Кая Каллас считает: "Если в действительности правительством руководит кто-то другой, чье слово имеет больший вес, то новый министр сможет продолжать вне зависимости от того, что все выявляются показывающие его непригодность поступки".