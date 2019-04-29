Кая Каллас: если бы Ратас был премьером этого правительства, он сказал бы, что Куузик в министры не годится(7)
Кая Каллас указывает, что в правительстве дирижирует совсем не Юри Ратас, то есть слово экресцев берет верх.
Кая Каллас указывает, что в правительстве дирижирует совсем не Юри Ратас, то есть слово экресцев берет верх.
"Семейное насилие — суровая тема. У премьер-министра и президента, очевидно, больше информации, чем у всех остальных, кто читает об этом конкретном случае посредством СМИ. Если бы Юри Ратас был премьер-министром этого правительства, то он сказал бы, что для такого человека в его правительстве нет министерского поста, потому что доверия нет", — пишет Каллас в Facebook.
Разумеется, она имеет в виду Марти Куузика. Как утверждается, он применял насилие по отношению к своей жене. Даже премьер-министр подозревал это, писал сегодня Delfi.
Кая Каллас считает: "Если в действительности правительством руководит кто-то другой, чье слово имеет больший вес, то новый министр сможет продолжать вне зависимости от того, что все выявляются показывающие его непригодность поступки".
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