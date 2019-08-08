08.08.2019, 13:50

Кая Каллас: для Эстонии было бы лучше, если бы Ратас признал, что коалиция с EKRE была ошибкой

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rus.delfi.ee
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Kaja Kallas
Kaja KallasFoto: Oliver Tsupsman

"Нас огорчает то, что сейчас делает нынешнее правительство. Если посмотреть, чем они занимались первые сто дней, то это в основном шумиха и оскорбления. И извинения. О поступках нам известно немного", - сказала председатель Партии реформ Кая Каллас в интервью ERR.

О возможной коалиции Партии реформ и Центристской партии Каллас сказала, что это был бы союз равноправных партнеров: "Младшим братом Центристская партия точно не была бы".

"Юри Ратас может ведь признать, что после создания коалиции его надежды на изменения в EKRE не оправдались. Признание этой ошибки пошло бы Эстонии на пользу".

Каллас не верит, что руководители EKRE поменяют свой стиль: "Видно, что избирателям EKRE такое поведение нравится. Зачем руководству EKRE менять линию поведения, если избиратель премирует партию именно за это?"

О первых ста днях этого правительства Каллас сказала: "Это правительство навредило репутации Эстонии за рубежом. Мы видим, что внешнеполитический курс страны меняется. Единственным четким поступком было снижение акцизов".

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