Кая Каллас: для Эстонии было бы лучше, если бы Ратас признал, что коалиция с EKRE была ошибкой

О возможной коалиции Партии реформ и Центристской партии Каллас сказала, что это был бы союз равноправных партнеров: "Младшим братом Центристская партия точно не была бы".

"Юри Ратас может ведь признать, что после создания коалиции его надежды на изменения в EKRE не оправдались. Признание этой ошибки пошло бы Эстонии на пользу".

Каллас не верит, что руководители EKRE поменяют свой стиль: "Видно, что избирателям EKRE такое поведение нравится. Зачем руководству EKRE менять линию поведения, если избиратель премирует партию именно за это?"

О первых ста днях этого правительства Каллас сказала: "Это правительство навредило репутации Эстонии за рубежом. Мы видим, что внешнеполитический курс страны меняется. Единственным четким поступком было снижение акцизов".