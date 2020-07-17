Катри Райк: зеленый поворот приведет Ида-Вирумаа в будущее

Решение двух концернов показывает, что сланцевая эпоха всё быстрее уходит в прошлое. Так называемый зеленый поворот, то есть переход на экологичную энергетику, уже неизбежен.

Так будет построен новый масляной завод, на который в госбюджете на этот год выделено 250 млн евро, или все же нет? До сих пор этот вопрос увязывался в первую очередь с созданием завода предварительной рафинации. Как долго будет целесообразно производить масло из сланца? 10 лет? 15 лет? Мы этого не знаем. Но жизнь в Эстонии и Ида-Вирумаа продолжится и через 15, и через 45 и даже через 150 лет. Это очевидно.

На фоне бесконечных разговоров о масляном заводе сланцевая энергетика с каждым днем имеет всё меньшее значение. Электричество из сланца в Эстонии уже практически не производится. Возможности для этого – сланец, люди, технологии – имеются, а вот потребности в такой электроэнергии уже нет. Поскольку другие виды электричества намного дешевле, да и тренды теперь в Эстонии другие – солнечные батареи и ветрогенераторы.

Кто еще два-три года назад мог предположить, что ситуация будет меняться столь стремительно? Никто или почти никто. Тогда политики стиснули зубы, все мы старались понравиться шахтерам и энергетикам, ведь коричневое золото – это национальное богатство и гордость Эстонии. Да и сейчас никто не хочет говорить о том, что прошлое – это прошлое, и им оно и останется. И в будущее мы должны взять с собой присущее жителям Ида-Вирумаа трудолюбие, а не сланцевую электроэнергию.

Главный аргумент, который до сих пор приводился в защиту сланцевой промышленности, это то, что данная сфера позволяет сохранять на Северо-Востоке Эстонии высокооплачиваемые рабочие места и дает в виде налогов 200 млн евро в год. Понятно, что эта цифра теперь уменьшится. Да и многие рабочие места окажутся под угрозой уже через 20, 15 или даже 10 лет, если уже не в ближайшие годы.

Так что сейчас – последний момент, чтобы изменить свое мышление и обратить свой взгляд в будущее. Наше государство с учетом самофинансирования рассчитывает из европейского фонда справедливого перехода получить субсидии в размере 1,2 млрд евро. Эти деньги пойдут на развитие Ида-Вирумаа. Наш регион не заслуживает того, чтобы жить в прошлом. Но чего у нас нет, так это идей. И я сейчас говорю не об идеях правительства, хотя я бы хотела услышать и их. Я говорю об идеях самих жителей Ида-Вирумаа. Например, я на днях изучила программу развития Нарвы на период до 2023 года. И там я не нашла ничего, что стоило бы больше 10 млн евро. Напомню, что Нарва по-прежнему третий по величине город Эстонии.