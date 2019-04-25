Катри Райк выплатила советникам-соцдемам премии на четырехзначную сумму

Бывшему генсекретарю соцдемов и нынешнему советнику министра Кристену Канарику из министерских средств было выделено 2 700 евро к качестве премии, а также Катрин Лугина — 2 250 евро. Причина — особые должностные заслуги.

Третий советник министра Пиа Куузик особыми заслугами не выделилась, потому и премии не получила. Соцдемом она не является.

Также премия полагалась и канцлеру МВД Лаури Лугну — в размере 4 700 евро.