Катри Райк: выделенные около миллиона евро на преодоление коронакризиса Нарва хочет потратить на животных

Городское собрание Нарвы в прошлую пятницу выделило 998 000 евро на создание приюта для животных. Эти деньги являются частью суммы, которую государство выделило городу на инвестиции для восстановления региона после коронакризиса. Это — деньги на ликвидацию последствий кризиса.

Я люблю животных, позавчера в рижской пиццерии мне на колени забрался хозяйский пёс Вельветс. Домашних животных нельзя бросать, владелец отвечает за свою собаку или кошку. Я признательна нарвским недоходным объединениям, которые занимаются уходом за животными, конечно, при поддержке города. И при поддержке горожан. Я тоже в их числе. Спасибо всем, кто жертвует на это деньги!

Но выделенную государством сумму было бы правильно направить на строительство в Нарве нового детского сада. В нашей поддержке в первую очередь нуждаются дети и пожилые нарвитяне.