Катри Райк vs Хенн Пыллуаас | Что такое 9 мая в Эстонии

Катри Райк (Социал-демократическая партия)

[…]

Между этими датами в Эстонию приходит настоящая весна. Именно в конце апреля-начале мая эстонцы начинают качать головой и спрашивать о 9 мая, местных русских и георгиевских лентах. Эти русские, что, против Эстонии? — вопрошают они.

Сразу скажу, что, безусловно, есть те, для которых 9 мая — это день протеста против Эстонской Республики. Но намного больше тех, кто просто отдает дань памяти своим прародителям и тем немногим ветеранам, которые пока живы. 9 мая — это день, когда люди гордятся: мы — русские и поэтому носим георгиевскую ленту.

О праздновании 9 мая и важности этой даты нет смысла спорить. Каждый имеет на этот счет свое мнение, и этого не изменить. На одной чаше весов те, кто называют это плевком в лицо эстонцев, на другой — те, кто говорит, что наши предки освободили эту землю и дали возможность достойно жить и продвигать как эстонскую, так и русскую культуру.

Бытует мнение, что оба режима были и нас, эстонцев, и для проживающих здесь русских одинаково плохими. Советская армия прогнала прочь чужевластных немцев. Само по себе это хорошо. Но в таком случае им и самим следовало бы отступить и вернуть местным их государство, Эстонскую Республику.

Для эстонцев победа русских стала последней точкой над i в истории о потере государства. Именно с этой точки зрения заставила меня взглянуть на 9 мая одна милая эстонская эмигрантка почтенных лет. Она рассказала, что после войны находилась в Швеции и никак не могла взять в толк, почему шведы так радуются победе советских вооруженных сил и концу войны, ведь Эстония потеряла свою независимость.

Георгиевская лента — неотъемлемая часть 9 мая. Мне кажется, что с годами лент стало меньше, но могу ошибаться. Зато они стали шире и начали появляться в виде розеток. Каждый год рождаются новые и уместные лозунги.

[…]

Конечно, каждый носитель ленты понимает, что это может вызвать у эстонцев и государства раздражение. Кто-то называет это особым способом насолить Эстонскому Государству. […] Данная фраза родилась после Бронзовой ночи. Люди прямо заявляют, что лента, безусловно, имеет подтекст, но направлен он не против Эстонии, а против правительства. И, конечно же, и среди самих русских есть те, кто считает все это клоунадой и не понимает, зачем испытывать терпение эстонцев.