Катри Райк vs Хенн Пыллуаас | Что такое 9 мая в Эстонии
На рубеже двух событий — годовщины Бронзовой ночи и 75-летия победы в Великой отечественной войне — издание Maaleht приводит два видения сложившейся в Эстонии ситуации.
На рубеже двух событий — годовщины Бронзовой ночи и 75-летия победы в Великой отечественной войне — издание Maaleht приводит два видения сложившейся в Эстонии ситуации.
Катри Райк (Социал-демократическая партия)
[…]
Между этими датами в Эстонию приходит настоящая весна. Именно в конце апреля-начале мая эстонцы начинают качать головой и спрашивать о 9 мая, местных русских и георгиевских лентах. Эти русские, что, против Эстонии? — вопрошают они.
Сразу скажу, что, безусловно, есть те, для которых 9 мая — это день протеста против Эстонской Республики. Но намного больше тех, кто просто отдает дань памяти своим прародителям и тем немногим ветеранам, которые пока живы. 9 мая — это день, когда люди гордятся: мы — русские и поэтому носим георгиевскую ленту.
О праздновании 9 мая и важности этой даты нет смысла спорить. Каждый имеет на этот счет свое мнение, и этого не изменить. На одной чаше весов те, кто называют это плевком в лицо эстонцев, на другой — те, кто говорит, что наши предки освободили эту землю и дали возможность достойно жить и продвигать как эстонскую, так и русскую культуру.
Бытует мнение, что оба режима были и нас, эстонцев, и для проживающих здесь русских одинаково плохими. Советская армия прогнала прочь чужевластных немцев. Само по себе это хорошо. Но в таком случае им и самим следовало бы отступить и вернуть местным их государство, Эстонскую Республику.
Для эстонцев победа русских стала последней точкой над i в истории о потере государства. Именно с этой точки зрения заставила меня взглянуть на 9 мая одна милая эстонская эмигрантка почтенных лет. Она рассказала, что после войны находилась в Швеции и никак не могла взять в толк, почему шведы так радуются победе советских вооруженных сил и концу войны, ведь Эстония потеряла свою независимость.
Георгиевская лента — неотъемлемая часть 9 мая. Мне кажется, что с годами лент стало меньше, но могу ошибаться. Зато они стали шире и начали появляться в виде розеток. Каждый год рождаются новые и уместные лозунги.
[…]
Конечно, каждый носитель ленты понимает, что это может вызвать у эстонцев и государства раздражение. Кто-то называет это особым способом насолить Эстонскому Государству. […] Данная фраза родилась после Бронзовой ночи. Люди прямо заявляют, что лента, безусловно, имеет подтекст, но направлен он не против Эстонии, а против правительства. И, конечно же, и среди самих русских есть те, кто считает все это клоунадой и не понимает, зачем испытывать терпение эстонцев.
[…]
Каждый год 9 мая на первом российском канале показывают какой-нибудь новый фильм о Второй мировой войне. Я много лет смотрю эти фильмы со знанием, что завтра — 10 мая, и через год снова наступит 9-е. Интересно, что последние годы в этих картинах обязательно фигурирует немецкий офицер, который помогает местным в тылу и у которого завязывается роман с русской девушкой. Что это? Трактовка истории дала трещину? Не знаю.
Хенн Пыллуаас (EKRE), спикер Рийгикогу
Фигуру Бронзового солдата следовало бы демонтировать еще в начале 90-х, когда это было сделано со всеми другими советскими памятниками и скульптурами. К сожалению, этого не произошло.
До того времени, когда посольство Российской Федерации в начале двухтысячных не стало поддерживать и пропагандировать 9 мая, проблем с этой датой и бронзовым солдатом не было. На Тынисмяги собиралась лишь горстка ветеранов красной армии, которые мирно возлагали цветы, выпивали стопку и уходили. Но их с каждым годом становилось все меньше.
И тогда постепенно там стал собираться более молодой и агрессивный контингент. С течением времени этих людей становилось все больше. Под прикрытием празднования т. н. Дня победы произносились проимперские и прокремлевские речи, восхвалялся оккупационный режим и под аккомпанемент посла РФ распространялись советские красные флаги.
Все мы знаем, к чему это привело. Когда терпение Эстонского Государства наконец лопнуло и являвший из себя плевок в лицо эстонскому народу монумент был убран из центра города, прозвучал призыв к государственному перевороту, вылившийся в необузданный дебош и мародерство в магазинах центра города.
Конечно же, отмечающим 9 мая известно, что для эстонцев это означает 50 лет притеснений и оккупации, а вылитый из бронзы солдат Красной армии и т. н. Бессмертный полк для нас олицетворяют захватчиков, разорителей, являются символом репрессий и убийств.
[…]
В запрет георгиевских лент я не верю. Это борьба с ветряными мельницами, от которой будет мало пользы. Несмотря на попытки Кремля подделать и изменить историю, правда всегда выходит наружу. Изначально Георгиевский орден в царские времена имел совершенно иную семантику. Святой Георгий одержал победу над дьявольским змеем и в более широком смысле символизирует победу света над тьмой. СССР, империя зла, низверглась. Низвергнется и просветление на ее воздыхателей.
Конечно же, среди местных русских есть много тех, кто чтит землю и народ, среди которого они живут. Будем надеяться, что с течением времени их будет все больше и ежегодная вакханалия вокруг бронзового солдата однажды станет историей. Безусловно, мы тоже должны продолжать честно говорить о нашем прошлом как на местном, так и мировом уровне, и активно опровергать вранье Кремля. Как это, например, сделал недавно Рийгикогу, когда Россия обвинила Польшу в развязывании Второй мировой войны.
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