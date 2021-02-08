08.02.2021, 11:45
Катри Райк уходит с поста вице-председателя и члена правления Социал-демократической партии
Мэр Нарвы Катри Райк сообщила, что покидает должность вице-председателя Социал-демократической партии
Мэр Нарвы Катри Райк сообщила, что покидает должность вице-председателя Социал-демократической партии
Райк сообщила о своем желании покинуть не только место вице-председателя и члена правление партии, но также и руководителя Ида-Вируского округа партии.
Свое решение Райк обосновала тем, что ее рабочие обязанности в Нарвской горуправе не позволяют заниматься другими инициативами, требующими много времени.
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