08.02.2021, 11:45

Катри Райк уходит с поста вице-председателя и члена правления Социал-демократической партии


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Katri Raik
Katri Raik Foto: Andres Putting

Мэр Нарвы Катри Райк сообщила, что покидает должность вице-председателя Социал-демократической партии

Райк сообщила о своем желании покинуть не только место вице-председателя и члена правление партии, но также и руководителя Ида-Вируского округа партии.

Свое решение Райк обосновала тем, что ее рабочие обязанности в Нарвской горуправе не позволяют заниматься другими инициативами, требующими много времени.

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