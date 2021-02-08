Катри Райк уходит с поста вице-председателя и члена правления Социал-демократической партии

Райк сообщила о своем желании покинуть не только место вице-председателя и члена правление партии, но также и руководителя Ида-Вируского округа партии.

Свое решение Райк обосновала тем, что ее рабочие обязанности в Нарвской горуправе не позволяют заниматься другими инициативами, требующими много времени.