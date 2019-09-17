Катри Райк: русские, мы без вас не справимся!

В понедельник вечером в передаче "50 оттенков серого" обсуждалась тема о серых паспортах и их обладателях, пишет rus.err.ee. Парламентарий сделала весьма эмоциональное обращение в адрес серопаспортников, ставших участниками ток-шоу: "Мы без вас не справимся! Вас так много, что вклад каждого из вас важен для развития страны. Вы нам нужны, мы вас любим, это наша общая страна. И точка!"