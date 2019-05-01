Катри Райк: министр Хельме верит в подстерегающих со всех сторон агентов, в преследование и предвзятость органов следствия

”С выражениями о конституционном порядке и государственности Эстонии не играют. Особенно этого не может делать министр внутренних дел”, — сказала Райк Delfi. ”Неизбежно возникают сомнения, что министр Хельме верит в государство в государстве, в подстерегающих со всех сторон агентов, в преследование и предвзятость органов следствия. Я долгое время придерживалась мнения, что господин Хельме умный человек и этими рассказами только недооценивает своих избирателей. Это не так. Он действительно верит в то, что говорит”, — считает Катри Райк.

Она отмечает, что неизбежно возникает вопрос, подходит ли вообще господин Хельме со своей изменившейся реальностью на роль министра внутренних дел.

Напомним, Хельме считает, что как министр внутренних дел, он должен восстановить в Эстонии конституционный порядок, согласно которому никогда нельзя обвинять в преступлении прежде, чем в силу вступит решение суда.