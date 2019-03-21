Катри Райк: Эстонцам обещают одно, а русским — другое?

14 марта после пресс-конференции правительства премьер-министр Юри Ратас подтвердил изданию Postimees, что со дня русские школы закрывать не будут, в то же время отметив, что в какой-то момент это случится. Однако, в тот же самый день министр образования Майлис Репс сказала русскоязычному порталу Delfi, что у родителей останется выбор касательно того, на каком языке будут учиться их дети. При этом Репс добавила, что если право детей учиться на русском языке не будет учтено, то коалиционные переговоры не будут продолжены.

Если углубиться в предвыборную программу Центристской партии, то выяснится, что планов по переходу на полностью эстоноязычное образование в течение следующих четырех лет в ней нет. И даже наоборот: избирателю центристов обещали, что родителям будет гарантирована возможность отправить своего ребенка в эстоноязычную, двуязычную, русскоязычную или иную школу либо детский сад. При этом было обещано поддерживать качественное обучение эстонскому языку в двуязычных, русскоязычных и других образовательных учреждениях.

Какой же сигнал отправляют тем самым русскоязычным избирателям центристов, которые верили, что если эта партия будет у власти, то их дети смогут учиться хотя бы частично на русском языке? Исходя из нынешних, противоречащих друг другу высказываний, у русского избирателя нет уверенности ни по одному из центральных вопросов. Если тему образования не ”положат на стол”, то государство окажет русскоязычным ученикам медвежью услугу, поскольку им и впредь будет очень сложно учиться как в гимназии, так и в университете. В то же время русскоязычная школа в Эстонии обречена на медленное вымирание, ведь мы не готовим учителей-предметников для таких школ. Медленное же вымирание в вопросах образования особенно недопустимо.