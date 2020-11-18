Катри Райк: дело Майлис Репс рассмотрит комиссия по борьбе с коррупцией

Райк добавила, что комиссия может обсудить тему в начале декабря, потому что повестки дня на близлежащие заседания уже подтверждены, но не исключено и проведение внеочередного заседания.

"У этого дела есть признаки коррупции", — сказала Райк Delfi.

По словам Райк, обсуждение комиссии зависит также от того, какое решение вынесет Совет Европы исходя из рекомендаций Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) Эстонскому правительство определиться с понятием коррупции.

Министр образования и науки Майлис Репс ненадлежащим образом использует имущество и рабочую силу министерства, позволяя министерскому водителю возить своих детей, передает Õhtuleht. Бывший водитель Министерства образования рассказал изданию, что возил детей министра образования Майлис Репс больше, чем ее саму.

Согласно наблюдениям журналистов издания за последний месяц, министр путает государственный и личный кошелек, используя министерского водителя в рабочее время для перевозки своих детей. В течение трех дней наблюдений ни одна поездка не была связана с должностными обязанностями министра.