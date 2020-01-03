Каток в Мустамяэ за 11 дней посетило 7410 человек

”Это число показывает, что жители Мустамяэ хорошо восприняли ледовый парк и он стал популярным местом для активного проведения досуга”, — говорит старейшина района Лаури Лаатс и делится словами благодарности с партнерами по сотрудничеству о коллективе ледового парка.

”Если первоначально мы прогнозировали, что за три с половиной месяца количество посещений катка могло бы достичь 25 000, то сейчас кажется, что это число мы превысим в два, если не в три раза. Мне очень приятно, что у нас теперь есть по-настоящему хорошие и современные возможности наслаждаться катанием на коньках, несмотря на то, что январская погода преподносит нам сюрпризы, когда температура сохраняется выше нуля градусов.

Здесь я бы хотел похвалить и поблагодарить также всех посетителям нашего катка, кто серьезно принял призыв и добирается до катка Вильде теэ 69 без автомобиля, т. е. пешком или на общественном транспорте. Я надеюсь, что эта золотая практика продолжится — всем нам в тысячу раз легче получать удовольствие от катания на коньках, когда не приходится тратить нервы на поиск парковочного места и расстраиваться из-за его отсутствия и т. п. Приглашаю всех на каток в нашем ледовом парке, до встречи!”

Площадь катка в ледовом парке Мустамяэ составляет 1000 м2, каток открыт каждый день с 10.00 до 21.00, на месте можно взять напрокат коньки, для школьных групп вход на каток бесплатный.