Каток на улице Харью в Таллинне откроется 30 ноября
В субботу, 30 ноября, откроется каток на улице Харью в центре Таллинна, рассказал rus.err.ee Фред Рандвер, член правления фирмы HK Hall, которая оперирует катками на улице Харью и в Нымме.
В субботу, 30 ноября, откроется каток на улице Харью в центре Таллинна, рассказал rus.err.ee Фред Рандвер, член правления фирмы HK Hall, которая оперирует катками на улице Харью и в Нымме.
"По сравнению с прошлым сезоном существенных изменений на катке в Старом городе Таллинна не произойдет. Цены останутся прежними. Каток по-прежнему будет открыт для посетителей ежедневно с 10:00 до 22:00. Организованные группы школьников смогут бесплатно кататься на катке по рабочим дням до 17 часов. Мы предполагаем, что сезон катания завершится в марте, но, как и в прежние годы, точные даты будут установлены в зависимости от погоды", — отметил Рандвер.
"Каток в Нымме в этом году мы откроем на неделю раньше, чем в прошлом — 7 декабря. В Нымме кататься можно будет каждый день с 10 утра до 9 вечера", — добавил Фред Рандвер.
В среду на катке в спортивном центре Пирита также начались подготовительные работы — ледовую площадку откроют 30 ноября.
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