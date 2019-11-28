Каток на улице Харью в Таллинне откроется 30 ноября

"По сравнению с прошлым сезоном существенных изменений на катке в Старом городе Таллинна не произойдет. Цены останутся прежними. Каток по-прежнему будет открыт для посетителей ежедневно с 10:00 до 22:00. Организованные группы школьников смогут бесплатно кататься на катке по рабочим дням до 17 часов. Мы предполагаем, что сезон катания завершится в марте, но, как и в прежние годы, точные даты будут установлены в зависимости от погоды", — отметил Рандвер.

"Каток в Нымме в этом году мы откроем на неделю раньше, чем в прошлом — 7 декабря. В Нымме кататься можно будет каждый день с 10 утра до 9 вечера", — добавил Фред Рандвер.

В среду на катке в спортивном центре Пирита также начались подготовительные работы — ледовую площадку откроют 30 ноября.