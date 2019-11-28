Каток на улице Харью в Таллинне откроется 30 ноября
В субботу, 30 ноября, откроется каток на улице Харью в центре Таллинна, рассказал rus.err.ee Фред Рандвер, член правления фирмы HK Hall, которая оперирует катками на улице Харью и в Нымме.
В субботу, 30 ноября, откроется каток на улице Харью в центре Таллинна, рассказал rus.err.ee Фред Рандвер, член правления фирмы HK Hall, которая оперирует катками на улице Харью и в Нымме.
"По сравнению с прошлым сезоном существенных изменений на катке в Старом городе Таллинна не произойдет. Цены останутся прежними. Каток по-прежнему будет открыт для посетителей ежедневно с 10:00 до 22:00. Организованные группы школьников смогут бесплатно кататься на катке по рабочим дням до 17 часов. Мы предполагаем, что сезон катания завершится в марте, но, как и в прежние годы, точные даты будут установлены в зависимости от погоды", — отметил Рандвер.
"Каток в Нымме в этом году мы откроем на неделю раньше, чем в прошлом — 7 декабря. В Нымме кататься можно будет каждый день с 10 утра до 9 вечера", — добавил Фред Рандвер.
В среду на катке в спортивном центре Пирита также начались подготовительные работы — ледовую площадку откроют 30 ноября.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Реакция Соловьёва на неожиданную смерть Исаева
Кошмар «Русского богатыря». Нокаут за секунду до конца боя
Мать аспирантки отреагировала на заявление защиты Соколова
Выяснилось, что на самом деле связывало Ищенко и доцента Соколова