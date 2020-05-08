Кассиры супермаркетов: мы не герои, а рабы

Maxima благодарит своих работников как в интернете, так и посредством наружной рекламы: ”Спасибо героям!”. Rimi также через громкоговорители в своих магазинах выражает благодарность сотрудникам. Сеть Selver решила не отставать и сообщила о готовности в случае необходимости оказать работникам психологическую поддержку. Посыл сетей понятен: нам не безразличны наши сотрудники и мы гордимся ими.

Что же думают сами герои? Кайре Якобсон — владелица магазина сидров Siidrimaja. Ее дело сильно пострадало уже в самом начале коронакризиса, поэтому, чтобы прокромиться, Яакобсон устроилась продавцом в Rimi. "Я бы не сказала, что работодатель заботится обо мне”, — говорит женщина.

"Да, на кассах установлены защитные перегородки, но сделано это было лишь через две недели с начала кризиса”, — приводит она в пример. Маски тоже выдали, но не в таких количествах, чтобы менять их каждые несколько часов. То же касается дезинфицирующих средств. Да и в общем эти мероприятия женщина связывает не с заботой о людях, а с необходимостью выполнить распоряжения правительства.

Есть у Якобсон и другие претензии. ”Однажды к моей кассе подошел человек с явными признаками болезни, с кашлем и насморком. У меня не было защитной перегородки, и когда он стал кашлять мне прямо в лицо, я оторопела. Я даже не запомнила, заплатил он за товар или нет, но вечером у меня не сошлась касса, а разницу продавцы платят из своего кармана. Я поинтересовалась, имею ли я право отказаться от обслуживания человека, который пришел больным. На что мне ответили, что все клиенты равны”.

И, конечно же, зарплата. ”Я тружусь, чтобы сеть получала прибыль. У меня нет права отказаться обслуживать больного человека. У меня 12-часовые рабочие дни, конкретное время для пауз и полчаса обеденного перерыва, за которые ты только и успеваешь, что проглотить свой обед. И за это я получила в марте 660 евро, в апреле — 720 евро брутто, из которых еще вычитаются налоги”.

”Как ты можешь быть героем, не имея своей мотивации? Мне кажется, ты можешь быть героем, если делаешь что-то по собственной воле. Если я прыгаю в воду, чтобы кого-то спасти, то я — герой. Или если прилагаю все усилия, чтобы спасти Siidrimaja, то я тоже, может быть, — герой. Но сделать так, чтобы работодатель заставил меня почувствовать себя героем, невозможно”.