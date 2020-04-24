Касса по безработице в разгар кризиса провела тендер на организацию Летних дней. Сейчас нажали на тормоза

По словам источника Delfi, в предложении было указано, что Касса по безработице хочет провести Летние дни за пределами Таллинна, с участием сотен человек.

Из пресс-службы организации передали, что конкурс был подготовлен в начале года, а объявлен в начале марта, когда еще не было ясно, что вся наша жизнь кардинально изменится.

Когда стало ясно, что вспышка коронавируса стала реальностью и в Эстонии, то решили, раз уж начали, довести процесс тендера до конца, причем провели его в форме прямых предложений непосредственно фирмам. Всего их было семь.

"Предложения запросили в начале чрезвычайного положения, срок подачи был определен серединой апреля, к этому времени уже было ясно, что мир изменился, массовых мероприятий не будет и экономически ситуация стала совсем другой. Так как в Кассе по безработице работает более 800 человек, то понятно, что собираться нельзя", - сообщил главный специалист отдела коммуникаций Кассы по безработице Лаури Коол.

Он отметил, что имело место неудачное стечение обстоятельств. Государству ущерб причинен не был, никаких денежных расходов сбор предложений для Кассы по безработице не повлёк. Коол также признал, что жаль те фирмы, которые потратили свое время и идеи. "Перед ними извиняюсь. Было бы правильно им сообщить, что ситуация изменилась, но время было сумбурное".

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и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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