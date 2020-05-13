Касса по безработице сделает правительству предложение компенсировать предприятиям зарплаты и за июнь. Но есть условия

Петерсон сказал, что Касса по безработице смогла быстро среагировать на изменения и обратить внимание туда, где было больше всего трудностей. ”Это показывает надежность управленческой модели организации, мы обязательно будем и дальше работать над ее совершенствованием”, — отметил Петерсон.

Эстонская Касса по безработице приняла решение сделать правительству предложение компенсировать работникам предприятий, которые попали в затруднительное положение, заработную плату и за июнь месяц. Совет нашел, что следует установить некоторые новые условия.

Согласно предложению совета Кассы по безработице станет обязательным условие, что оборот или доход предприятия по сравнению с июнем предыдущего года должен быть снижен по крайней мере на 50%. Также предприятие должно соответствовать по крайней мере одному из следующих двух условий:

• предприятие не может дать работу в согласованном объеме по крайней мере 50 процентам работников;

• по крайней мере у 50 процентов работников предприятия заработная плата снизилась по крайней мере на 30% или до размера минимальной заработной платы.

Касса по безработице в июне компенсирует работникам, которые работают по трудовому договору, 50% от его средней заработной платы, но не более чем 800 евро брутто, и не менее чем минимальный размер заработной платы. Работодатель обязан заплатить работнику, которые получит компенсацию заработной платы, брутто зарплату в размере не менее 150 евро. Работодатель должен выплатить свою часть до подачи ходатайства.

Продлится также период, в течение которого работодатель не сможет сократить работника. Если сейчас работодатель должен обеспечить работника работой по крайней мере один месяц после ходатайства о компенсации, то теперь в течение следующих двух месяцев. В противном случае работодатель должен будет вернуть Кассе по безработице всю сумму выплаченной компенсации.

Совет также сделал предложение, чтобы компенсацию заработной платы за июнь месяц смогли для своих работников запросить те предприятия, у которых нет задолженности по налогам или на нее сделана рассрочка. О компенсации заработной платы за июнь можно будет ходатайствовать только на работников, которые работают на основании трудового договора, который был заключен до 1 марта 2020 года.