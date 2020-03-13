Касса по безработице приостанавливает обслуживание клиентов в бюро

Основная работа будет проходить по электронным каналам, а также общение с клиентами будет осуществляться по телефону. Все работники кассы по безработице на работе и готовы помочь клиентам, отвечая на вопросы как по телефону, так и по почте.

Касса по безработице просит людей использовать в основном электронные каналы, где можно зарегистрироваться в качестве безработного, ходатайствовать о пособии или возмещении, выставлять вакансии и подавать заявки на работу. Заявления также принимаются по электронной почте (дигитально подписанные), по обычной почте или по телефону. Если человеку нужна помощь в использовании электронных каналов, то ему помогут письменно или по телефону.

Назначение и выплата пособий и возмещений продолжатся в обычном порядке. Оценка трудоспособности проводится по телефону и на портале e-töötukassa, также есть возможность отправить заполненное ходатайство по почте.

Клиентов консультируют по телефону, по электронным каналам (Skype, e-töötukassa, э-почта) или по почте. С теми клиентами, у которых назначено в ближайшее время встреча с консультантом, свяжутся отдельно. Минимум до конца марта также приостановлено участие клиентов во многих услугах, например, курсы.

Все каналы кассы по безработице работают в обычном режиме, приостанавливается только обслуживание клиентов во всех бюро.