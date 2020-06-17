Касса по безработице предложит правительству оставить прежний размер ставки страхового взноса

”Во время кризиса хорошо бы было снизить ставку страхового взноса по безработице, но временная компенсация заработной платы работникам предприятий, испытывающих трудности, на данный момент не позволяет этого сделать. Хорошо, что резервов Кассы по безработице достаточно, и мы можем быть уверены, что Кассе по безработице хватит денег для выполнения своих обязанностей”, - сказал председатель совета Кассы по безработице Пеэп Петерсон.

В связи с чрезвычайным положением, обусловленным распространением коронавируса, и ухудшением в связи с этим экономического положения, общие расходы на страхование от безработицы в 2020 году значительно вырастут. Рост расходов на возмещения исходит в основном из резкого роста численности получателей возмещения, расходы на активные меры значительно возрастут в связи с принятой временной кризисной мерой по выплате компенсации на выплату заработной платы.

”Из 838 миллионов, которые были в резерве Кассы по безработице, согласно прогнозам к концу этого года останется менее 400 миллионов. В этом году Касса по безработице уже потратит довольно большую часть резерва, но расходы, исходя из экономической ситуации, будут и следующие пару лет выше чем ранее”, - добавил Петерсон.

Со ставкой страховых взносов по безработице в размере 2,4% доход учреждения составит в 2021 году 202 млн евро, а доход со страховых взносов по безработице составит 261,3 млн евро.

Предполагаемый размер нетто средств к концу 2021 года составит 333 млн евро. По состоянию на конец прошлого года размер нетто средств кассы по безработице был 838,1 млн евро.

Страхование от безработицы действует в Эстонии с 2002 года. Самый большой размер взноса был в 2009-2013 годах, когда он повысился до 4,2 процентов — работник из этого платил 2,8% и работодатель 1,4%. Ставка страхования от безработицы в размере 2,4% действует в Эстонии с 2015 года.