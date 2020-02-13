13.02.2020, 19:53

Касса по безработице будет удерживать с пособия на трудоспособность одно требование судебного исполнителя, излишне полученное он должен вернуть

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Кая Коовит, Ärileht.ee
EST
Egiptuse nael
Egiptuse naelFoto: Madis Veltman

На сегодняшней встрече министра юстиции Райво Аэга с судебными исполнителями и представителями кассы по безработице было решено, что со следующего месяца с пособия на трудоспособность будет удерживаться только одно требование судебного исполнителя, и сверхполученные в этом месяце деньги судебные исполнители должны вернуть. Данная процедура будет действовать до тех пор, пока все судебные исполнители не пересмотрят свои акты арестов и не внесут необходимые изменения.

Член правления Эстонской кассы по безработице Эрик Аас объяснил, что с февраля была запущена инфосистема кассы по безработице, с помощью которой за короткий период времени обрабатываются все акты судебных исполнителей. Человек не в состоянии сделать это вручную.

Но запуск новой системы выявил серьезные проблемы, так как судебные исполнители арестовали с выплаченного людям пособия на трудоспособность большие чем ранее суммы, и в некоторых случаях люди получили меньше, чем действующий прожиточный минимум.

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Оказалось, что у различных органов нет единого обзора доходов людей, и из-за того, что от судебных исполнителей поступила неточная информация, сложилась ситуация, когда с людей с пониженной трудоспособностью несколько судебных исполнителей одновременно востребовали суммы, представленных на основании различных актов ареста.

”Когда систему запустили, возникли проблемы. Люди с пониженной трудоспособностью сообщили, что они не осведомлены о судебных исполнителях и представленных им актах ареста, и что у них сняли слишком большие суммы”, - пояснил Аас. Проблема возникла с людьми, у которых имеются акты от нескольких судебных исполнителей. Таких людей около 3500.

Касса по безработице является одним из самых крупных обработчиков актов судебных исполнителей, и инфосистема быстро выявила ряд проблем с актами ареста. Инфосистема обрабатывает представленные акты, и не рассчитывает сама с кого и сколько удержать.

Судебный исполнитель может и должен выяснить доходы человека, его иждивенцев, и исходя из этого он делает кассе по безработице предписание по удержанию дохода, учитывая при этом, чтобы человеку ежемесячно был гарантирован прожиточный минимум. Сначала предложили решение, чтобы в течение трех дней с момента удержания лишних сумм, люди обращались к судебным исполнителям. Но это не решило проблему. На сегодняшней встрече с министром нашли другое решение.

”Сегодня, на встрече в министерстве юстиции, касса по безработице предложила, что пока не устранены недостатки актов ареста, с человека будет удерживаться только сумма с одного акта. За содержание акта ареста отвечает судебный исполнитель, и за предусмотренными законом границами удержания денег также должен следить судебный исполнитель”, - сказал председатель правления кассы по безработице Меэлис Паавел.

У человека должен оставаться хотя бы прожиточный минимум, который сейчас составляет 221 евро. На каждого иждивенца сумма прожиточного минимума повышается на треть.

”Представители судебных исполнителей пообещали на встрече, что суммы, которые были востребованы сверх установленной ставки, будут возвращены людям как можно быстрее”, - сообщил министр юстиции Райво Аэг.

По словам Меэлиса Паавела, на сегодняшней встрече был также поднят вопрос, должно ли пособие на трудоспособность попадать под арест. ”Касса по безработице и ранее всегда поддерживала это предложение, и поддерживает и сейчас”, - заверил Паавел.

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