Касса по безработице будет удерживать с пособия на трудоспособность одно требование судебного исполнителя, излишне полученное он должен вернуть

Касса по безработице является одним из самых крупных обработчиков актов судебных исполнителей, и инфосистема быстро выявила ряд проблем с актами ареста. Инфосистема обрабатывает представленные акты, и не рассчитывает сама с кого и сколько удержать.
Судебный исполнитель может и должен выяснить доходы человека, его иждивенцев, и исходя из этого он делает кассе по безработице предписание по удержанию дохода, учитывая при этом, чтобы человеку ежемесячно был гарантирован прожиточный минимум. Сначала предложили решение, чтобы в течение трех дней с момента удержания лишних сумм, люди обращались к судебным исполнителям. Но это не решило проблему. На сегодняшней встрече с министром нашли другое решение.
”Сегодня, на встрече в министерстве юстиции, касса по безработице предложила, что пока не устранены недостатки актов ареста, с человека будет удерживаться только сумма с одного акта. За содержание акта ареста отвечает судебный исполнитель, и за предусмотренными законом границами удержания денег также должен следить судебный исполнитель”, - сказал председатель правления кассы по безработице Меэлис Паавел.
У человека должен оставаться хотя бы прожиточный минимум, который сейчас составляет 221 евро. На каждого иждивенца сумма прожиточного минимума повышается на треть.
”Представители судебных исполнителей пообещали на встрече, что суммы, которые были востребованы сверх установленной ставки, будут возвращены людям как можно быстрее”, - сообщил министр юстиции Райво Аэг.
По словам Меэлиса Паавела, на сегодняшней встрече был также поднят вопрос, должно ли пособие на трудоспособность попадать под арест. ”Касса по безработице и ранее всегда поддерживала это предложение, и поддерживает и сейчас”, - заверил Паавел.
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