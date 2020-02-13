Касса по безработице будет удерживать с пособия на трудоспособность одно требование судебного исполнителя, излишне полученное он должен вернуть

Член правления Эстонской кассы по безработице Эрик Аас объяснил, что с февраля была запущена инфосистема кассы по безработице, с помощью которой за короткий период времени обрабатываются все акты судебных исполнителей. Человек не в состоянии сделать это вручную.

Но запуск новой системы выявил серьезные проблемы, так как судебные исполнители арестовали с выплаченного людям пособия на трудоспособность большие чем ранее суммы, и в некоторых случаях люди получили меньше, чем действующий прожиточный минимум.

Оказалось, что у различных органов нет единого обзора доходов людей, и из-за того, что от судебных исполнителей поступила неточная информация, сложилась ситуация, когда с людей с пониженной трудоспособностью несколько судебных исполнителей одновременно востребовали суммы, представленных на основании различных актов ареста.

”Когда систему запустили, возникли проблемы. Люди с пониженной трудоспособностью сообщили, что они не осведомлены о судебных исполнителях и представленных им актах ареста, и что у них сняли слишком большие суммы”, - пояснил Аас. Проблема возникла с людьми, у которых имеются акты от нескольких судебных исполнителей. Таких людей около 3500.