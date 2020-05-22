Каско страхование: жизнь вора легче, если автомобиль с дистанционным управлением

Кража автомобиля компенсируется только при каско страховании

Воры часто предпочитают транспортные средства с ключом дистанционного управления, поскольку это позволит технически осведомленному вору легко получить сигнал ключа и быстро выполнить свой план. В случае угона автомобиля, первую очередь нужно сообщить в полицию, но если автомобиль не вернут, тогда поможет только каско страхование.

Часто целью являются ценные аксессуары

Согласно статистике Управления полиции и пограничной службы, за последние 5 лет наиболее украденными марками являются Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW и Audi. Модели часто старее, так как целью является доход от запчастей.

Воруют подвижные крюки для тележек, рейлинги на крыше или ящики, а также колесные диски. Например, некоторые новые 18-дюймовые колесные пары Volkswagen могут стоить более 800 евро. ”В случае такого ущерба нужно оплатить самоответственность, а остальное будет возмещено страховщиком”, — добавляет IIZI менеджер по развитию продуктов в области страхование транспортных средств и оборудования. Следует иметь в виду, что некоторые страховщики могут потребовать наличие "секретки". Также необходимо проверить, застрахованы ли аксессуары и является ли их лимит достаточным.

Соблазны, оставленные в машине, могут привести к ущербу

Часто в автомобиле оставляют разное имущество, которое являются легкой добычей для так называемого более простого вора. ”Достаточно оставить сумку для ноутбука на сиденье, забытые украшения на промежуточной консоли или драгоценный инструмент на заднем сиденье”, — добавляет Кяэрамес. Например, согласно договору каско страхования кража колес или детского кресла возмещается за счет дополнительного оборудования, но ценные вещи, компьютеры, инструменты и т.д. не подлежат возмещению. К сожалению, для их получения разбитое автомобильное стекло, стоимость которого также значительна.

Как самостоятельно предотвратить кражу?

∙ Используйте надлежащие меры предосторожности при хранении ключа от машины. Например, стоит держать дистанционный ключь подальше от входной двери, чтобы вору было сложнее получить сигнал.