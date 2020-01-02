Касается каждого: теперь для выхода на остановке из столичного автобуса нужно нажимать кнопку STOP
Начиная с 1 января столичное предприятие общественного транспорта Tallinna Linnatranspordi AS начинает пилотный проект, в ходе которого пассажирам предлагается для остановки автобуса или троллейбуса использовать специальную кнопку STOP. Пассажиров также будут извещать о нововведении специальным голосовым объявлением: "Tähelepanu! Väljumiseks vajuta STOP-nuppu!“ ("Внимание! Для выхода нажмите кнопку STOP!")
Кем оказались родители Греты Тунберг
В Лаосе обнаружили кратер от недавнего падения крупного метеорита
«Зачем Плющенко полез»: Жулин о конфликте Тутберидзе с Тарасовой
Мордовский лыжник стал четвертым в гонке преследования