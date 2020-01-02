02.01.2020, 19:22

Касается каждого: теперь для выхода на остановке из столичного автобуса нужно нажимать кнопку STOP


EST 1
Касается каждого: теперь для выхода на остановке из столичного автобуса нужно нажимать кнопку STOP
Foto: Heiki Rebane

Начиная с 1 января столичное предприятие общественного транспорта Tallinna Linnatranspordi AS начинает пилотный проект, в ходе которого пассажирам предлагается для остановки автобуса или троллейбуса использовать специальную кнопку STOP. Пассажиров также будут извещать о нововведении специальным голосовым объявлением: "Tähelepanu! Väljumiseks vajuta STOP-nuppu!“ ("Внимание! Для выхода нажмите кнопку STOP!")

"Мы изучили опыт других городов и соседних стран, где активно используется в транспорте кнопка STOP. Там это решение работает хорошо, помогая сделать движения общественного транспорта более плавным и экономичным", - пояснил руководитель автобусного отдела Tallinna Linnatranspordi AS Меэлис Тарту.

"Опыт других показывает также, что требуется время для привыкания к этому изменению, поэтому мы обратились к водителям с просьбой: если, например, система голосовых объявлений или электронные табло по какой-то причине не работают, или водитель полностью не уверен, что в автобусе нет желающих выйти, то нужно неприменно остановиться".

Целью изменения является следующее: чтобы в те периоды, когда пассажиров немного, водитель не останавливался на тех остановках, где нет выходящих или входящих пассажиров. Это сделает движение более плавным, быстрым, а в зимний период из салонов общественного транспорта к тому же не будет уходить тепло.

Читайте также: