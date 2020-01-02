Касается каждого: теперь для выхода на остановке из столичного автобуса нужно нажимать кнопку STOP(32)
Начиная с 1 января столичное предприятие общественного транспорта Tallinna Linnatranspordi AS начинает пилотный проект, в ходе которого пассажирам предлагается для остановки автобуса или троллейбуса использовать специальную кнопку STOP. Пассажиров также будут извещать о нововведении специальным голосовым объявлением: "Tähelepanu! Väljumiseks vajuta STOP-nuppu!“ ("Внимание! Для выхода нажмите кнопку STOP!")
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