Касается детей: правительство в четверг обсудит ряд изменений в Закон о гражданстве

Согласно предложению Министерства образования и науки, в Закон о гражданстве следует внести положение, по которому требование о знании эстонского языка, являющегося предпосылкой для получения эстонского гражданства, можно будет считать выполненным, если человек получит основное, среднее или высшее образование на эстонском языке или успешно сдаст государственный экзамен по эстонскому языку в основной школе или гимназии.

Точно так же предлагается изменить и требование к знанию Конституции.

Министр внутренних дел Март Хельме намерен обсудить поправки, которые позволили бы ходатайствовать о получении гражданства в порядке натурализации для родившихся в Эстонии несовершеннолетних при условии, что один или оба родителя, имеющие гражданство третьих стран или являющиеся лицами без гражданства, постоянно проживали в Эстонии до 20 августа 1991 года. Если поправки будут приняты, то родители смогут ходатайствовать о гражданстве для ребенка без необходимости ходатайствовать о нем для себя.