КАРТЫ | Формула смерти. Когда, где и с кем чаще всего происходят в Эстонии тяжелые аварии

По его словам, большинство аварий происходит при ясной погоде и хороших условиях. Это вызвано, во-первых, тем, что погода в Эстонии преимущественного нормальная, а, во-вторых, тем, что при хорошей погоде снижается бдительность.
За последние пять лет больше всего ДТП с летальным исходом происходило в июле и августе, а также ноябре и декабре. Чаще всего в авариях погибают на выходных, реже всего — по вторникам и четвергам. Для пешеходов самое опасное время — суббота в промежутке от семи до восьми часов вечера.
По данным проведенного Тодеск анализа, более двух третей погибших в авариях — мужчины. Наибольшей опасности подвержены молодые водители-мужчины и пешеходы-мужчины преклонного возраста.
Больше всего аварий в состоянии алкогольного опьянения было совершено именно молодыми людьми. Примерно в половине случаев аварий с летальным исходом снаряжение безопасности не было использование должным образом. Что касается пешеходов, то у более чем двух третей погибших не было светоотражателя. Машины сбивали их преимущественно в темное время суток.
По данным Департамента шоссейных дорог, последние три года на дорогах страны ежегодно погибало в среднем 62 человека. По сравнению с 90-ми, когда в год а авариях погибало около 400 человек, ситуация кардинально изменилась. С 2012 года этот показатель стабильно не превышает отметку в 100 человек.
В феврале этого года Пыхьяский префект Кристиан Яани сказал, комментируя зафиксированный в прошлом году рост аварий со смертельным исходом, что сейчас чиновники работают практически на пределе своих сил и дальнейшего улучшения ситуации возможно достичь только путем внедрения технологических решений.
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