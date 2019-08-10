КАРТЫ | Формула смерти. Когда, где и с кем чаще всего происходят в Эстонии тяжелые аварии

Исходя из данных за последний год, самыми опасными местами являются круговой перекресток Рийа в Тарту, несколько перекрестков в Таллинне и дорожная развязка в Юри.



”133 случая и 200 000 евро ущерба”, — говорит представитель фонда Юлли Рейметс о тартуском перекрестке. Всего за полгода в фонд поступила информация о 16 751 случае. В течение предыдущих трех лет в год насчитывалось в среднем по 32 000 случаев. Поскольку эти данные не содержат инцидентов, связанных с добровольным страхованием, то, скорее всего, аварий было больше.

За первые шесть месяцев текущего года в авариях пострадало 1025 человек. Если удвоить данную цифру, то получится существенно больше, чем средний годовой показатель за пять лет.

Весной Лаура Тодеск защитила в Тартуском техническом университете диплом, в котором проанализировала аварии со смертельным исходом за последние пять лет. Выяснилось, что больше всего людей в результате аварий погибло в Харьюмаа и на главных внутригосударственных дорогах. Самым опасным является шоссе Таллинн-Нарва. На удивление опасными оказались также Пярну-Раквере-Сымеру и Йыхви-Тарту-Валга. Также выяснилось, что, если принимать во внимания частоту движения, то риск погибнуть в ДТП выше не на главных шоссе, а на дополнительных или второстепенных.

”Там более слабый контроль, частота движения менее интенсивная. Можно исполнять всякие трюки, если есть желание”, — говорит профессор ТТУ Даго Антонов, руководитель Тодеск.