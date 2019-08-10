10.08.2019, 18:30

КАРТЫ | Формула смерти. Когда, где и с кем чаще всего происходят в Эстонии тяжелые аварии

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Йоозеп Тикс
Йоозеп Тикс
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КАРТЫ | Формула смерти. Когда, где и с кем чаще всего происходят в Эстонии тяжелые аварии
21. juunil põrkas Lääne-Nigula vallas Linnamäe külas väikebuss kokku sõiduautoga. Valge kaubik süttis.Foto: Delfi lugeja

По данным Фонда дорожного страхования, в Эстонии каждая восьмая авария из десяти происходит на государственных шоссе, а каждая четвертая — в крупном городе, пишет Eesti Päevaleht.

Исходя из данных за последний год, самыми опасными местами являются круговой перекресток Рийа в Тарту, несколько перекрестков в Таллинне и дорожная развязка в Юри.

”133 случая и 200 000 евро ущерба”, — говорит представитель фонда Юлли Рейметс о тартуском перекрестке. Всего за полгода в фонд поступила информация о 16 751 случае. В течение предыдущих трех лет в год насчитывалось в среднем по 32 000 случаев. Поскольку эти данные не содержат инцидентов, связанных с добровольным страхованием, то, скорее всего, аварий было больше.

За первые шесть месяцев текущего года в авариях пострадало 1025 человек. Если удвоить данную цифру, то получится существенно больше, чем средний годовой показатель за пять лет.

Весной Лаура Тодеск защитила в Тартуском техническом университете диплом, в котором проанализировала аварии со смертельным исходом за последние пять лет. Выяснилось, что больше всего людей в результате аварий погибло в Харьюмаа и на главных внутригосударственных дорогах. Самым опасным является шоссе Таллинн-Нарва. На удивление опасными оказались также Пярну-Раквере-Сымеру и Йыхви-Тарту-Валга. Также выяснилось, что, если принимать во внимания частоту движения, то риск погибнуть в ДТП выше не на главных шоссе, а на дополнительных или второстепенных.

”Там более слабый контроль, частота движения менее интенсивная. Можно исполнять всякие трюки, если есть желание”, — говорит профессор ТТУ Даго Антонов, руководитель Тодеск.

По его словам, большинство аварий происходит при ясной погоде и хороших условиях. Это вызвано, во-первых, тем, что погода в Эстонии преимущественного нормальная, а, во-вторых, тем, что при хорошей погоде снижается бдительность.

За последние пять лет больше всего ДТП с летальным исходом происходило в июле и августе, а также ноябре и декабре. Чаще всего в авариях погибают на выходных, реже всего — по вторникам и четвергам. Для пешеходов самое опасное время — суббота в промежутке от семи до восьми часов вечера.

По данным проведенного Тодеск анализа, более двух третей погибших в авариях — мужчины. Наибольшей опасности подвержены молодые водители-мужчины и пешеходы-мужчины преклонного возраста.

Больше всего аварий в состоянии алкогольного опьянения было совершено именно молодыми людьми. Примерно в половине случаев аварий с летальным исходом снаряжение безопасности не было использование должным образом. Что касается пешеходов, то у более чем двух третей погибших не было светоотражателя. Машины сбивали их преимущественно в темное время суток.

По данным Департамента шоссейных дорог, последние три года на дорогах страны ежегодно погибало в среднем 62 человека. По сравнению с 90-ми, когда в год а авариях погибало около 400 человек, ситуация кардинально изменилась. С 2012 года этот показатель стабильно не превышает отметку в 100 человек.

В феврале этого года Пыхьяский префект Кристиан Яани сказал, комментируя зафиксированный в прошлом году рост аварий со смертельным исходом, что сейчас чиновники работают практически на пределе своих сил и дальнейшего улучшения ситуации возможно достичь только путем внедрения технологических решений.

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