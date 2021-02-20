КАРТА | Жители Таллинна: в центре и Старом городе не хватает парковок для велосипедов

Руководство столичного района Кесклинн поставило перед собой цель привести в порядок стоянки для велосипедов. Чтобы найти подходящее место для парковки, было решено обратиться за советом к самим велосипедистами. По мнению столичных любителей велосипедной езды, в Таллинне не хватает как минимум 80 парковок, где было бы удобно оставить велосипед.

В результате проведенного опроса выяснилось, что особую потребность в велосипедных парковках проявляют жители многоквартирных домов , например, на улице Келдримяэ. Велосипедисты также отметили, что хорошо бы увеличить количество велосипедных парковок на автобусных остановках, Балтийском вокзале, возле школ и детских садов, в порту, в нескольких местах на Пярнуском шоссе, на бульваре Рявала, на улицах Сакала и Татари. Были названы и места, где велопарковки уже есть, но не отвечают потребностям. Так, на некоторых парковках, по мнению таллиннцев, надо поменять велосипедные стойки — они слишком низкие и не позволяют закрепить велосипед за раму.

Дополнительные велосипедные стойки необходимы также около спортивных клубов, на стадионе ”Калев”, в столичных парках, близ торговых центров, банковских зданий, больниц, учреждений культуры и библиотек.

"Жители Таллинна все чаще используют велосипеды для комфортного и быстрого передвижения по городу. Мы хотим улучшить условия для езды на велосипеде в центре города и сделаем все возможное, чтобы парковки были организованы с подходящей частотой в нужных велосипедистам местах”, — сказала старейшина района "Кесклинн" Моника Хауканымм.