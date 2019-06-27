27.06.2019, 09:21

КАРТА | Водители, готовьтесь! В связи со съемками фильма Нолана в центре Таллинна вводятся ограничения

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rus.delfi.ee
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Nolani filmivõtte rahvas
Nolani filmivõtte rahvasFoto: Margus Pahv

В связи со съемками фильма Кристофера НоланаTenet” в предстоящие выходные — с часа ночи в субботу, 29 июня, и до полуночи воскресенья, 30 июня будут введены ограничения движения на Пярнуском шоссе и прилегающем к нему районе.

Таллиннская горуправа передала компании Warner. Bros. и их местным представителям Allfilm условия, на которых возможно проведение съемок на Пярнуском шоссе и прилегающих к нему улицах.

Ограничения движения будут действовать в течение двух выходных дней: в субботу, 29 июня, с часа ночи, и до полуночи воскресенья, 30 июня (до 23:59). Ограничения распространятся на отрезке Пярнуского шоссе от площади Вабадузе до начала улицы Тонди. По оценке Таллиннского транспортного департамента, организация движения будет напоминать действовавшую в 2014 году организацию движения во время ремонта трамвайных путей на Пярнуском шоссе.

Во время съемок должен быть обеспечен беспрепятственный проезд для оперативного транспорта. В течение всего периода будет обеспечено движение общественного транспорта, однако возможны временные ограничения продолжительностью не более 15 минут.

На перекрестке улиц Лийвалайа и Суур-Америка движение будет продолжаться, однако и тут возможны кратковременные ограничения продолжительностью не более 5 минут.

Движение пешеходов на Пярнуском шоссе будет обеспечено, однако в интересах обеспечения их безопасности, а также безопасности воздушного транспорта, на время съемок или полетов возможно ограничение движения продолжительностью до 15 минут.

Должен быть обеспечен беспрепятственный доступ молодоженов и их гостей в ЗАГС, расположенный по адресу Пярнуское шоссе 67, ограничение движения не должно составлять более 5 минут.

В ночные часы, когда съемки приостановлены, должна быть обеспечена возможность движения легкового транспорта по одной полосе Пярнуского шоссе — 29 июня с часа ночи и до шести часов утра, а также 23:00-24:00, и 30 июня с часа ночи до 6:00 и с 23:00 до полуночи.

В эти дни движение продолжится по улицам Техника, Койду и Вана-Лыуна, однако там также могут быть кратковременные ограничения движения на время съемок или полетов — возможно ограничение движения продолжительностью до 5 минут.

Город предоставляет возможность перекрыть на время съемок выезды на Пярнуское шоссе с улиц Сакала, Сюда, Роозикрантси, Харидузе, Тынисмяги и Татари (но с исключением для посетителей ЗАГСа).

Также будут закрыты выезды на Пярнуское шоссе с улиц Луха, Винеэри, парка Диаконисси, а также улиц Пайде, Магдалеэна и Рапла.

Перекрытие предполагает создание зон безопасности возле остановок общественного транспорта, а также широкое оповещение общественности об изменениях в движении общественного транспорта в трамваях, автобусах, на остановках общественного транспорта и прочими средствами. Помимо размещения информации на досках объявлений и широкого оповещения, в информационной кампании на остановках также будут задействованы волонтеры.

Особые условия закрытия Пярнуского шоссе:

a) Не будет закрыто движение на участке ↔ между улицами Лийвалайа и Суур-Америка, за исключением временной остановки движения продолжительностью до 5 минутна время проведения съемок и/или передвижения воздушного транспорта, чтобы обеспечить безопасность пользователям общественного транспорта;

b) Не будет закрыт ни один участок для автобусов, микроавтобусов и трамваев, осуществляющих маршрутные перевозки, перечисленные средства общественного транспорта будут пропускаться через перекрытый участок ↔, за исключением временного закрытия сроком до 15 минут на время проведения съемок и/или передвижения воздушного транспорта, чтобы обеспечить безопасность пользователям общественного транспорта;

c) Не будет закрыто движение для пешеходов, за исключением временных ограничений сроком до 15 минут на время проведения съемок и/или передвижения воздушного транспорта, чтобы обеспечить безопасность пешеходов;

d) Не будет перекрыто движение для транспорта, обслуживающего новобрачных, с улицы Татари к Таллиннскому департаменту записи гражданских актов (Пярнуское шоссе, 67) и оттуда на улицу Лийвалайа, за исключением временного приостановления движения продолжительностью до 5 минут на время проведения съемок и/или передвижения воздушного транспорта, чтобы обеспечить безопасность;

ТОП

e) Не будут закрыты проходящие под виадуком улицы Техника, Койду и Вана-Лыуна, за исключением временного приостановления движения сроком до 5 минут на время проведения съемок и/или передвижения воздушного транспорта, чтобы обеспечить безопасность участников движения на перечисленных улицах в непосредственной близости от виадука на Пярнуском шоссе;

f) Не будет закрыта на всем обозначенном участке ни одна полоса движения ни на одном из направлений:
29.06.2019 с 01:00 до 06:00 и
29.06.2019 с 23:00 до 24:00 и
30.06.2019 с 00:00 до 06:00 и
30.06.2019 с 23:00 до 23:59, а также в указанное время одну полосу в каждом направлении смогут использовать все транспортные средства, за исключением временного перекрытия сроком до 5 минут для проведения подготовки к съемкам, чтобы обеспечить безопасность, а также на Пярнуском шоссе на всем участке перекрытия разрешены только повороты направо на улицы Суур-Америка (по направлению из города) и Лийвалайа (по направлению в город);

g) Участок останется открытым для оперативного транспорта.

При закрытии Пярнуского шоссе открытыми останутся:

a) Улица Сакала, на которой будет организовано двустороннее движение со въездом и выездом на улицы Татари и Кентманни, закрыт будет лишь выезд с улицы Сакала на Пярнуское шоссе;

b) Улица Сюда, на которой будет организовано двусторонне движение со въездом и выездом на улицу Лийвалайа, будет закрыт лишь выезд с улицы Сюда на Пярнуское шоссе;

c) Улица Роозикрантси, на которой будет организовано двустороннее движение со въезом и выездом на б. Каарли, закрыт будет лишь выезд с Роозикрантси на Пярнуское шоссе;

d) Улица Харидузе, на которой будет организовано двустороннее движение со въездом и выездом на улицу Тынисмяги, закрыт будет лишь выезд на Пярнуское шоссе;

e) Улица Тынисмяги будет использоваться в обоих направлениях с возможностью въезда и выезда на б. Каарли и улицу Туви, закрыт будет лишь выезд на Пярнуское шоссе;

f) Улица Вяйке-Америка, на которой будет открыто движение в обоих направлениях со въездом и выездом на улицу Тоом-Кунинга, закрыт будет выезд на Пярнуское шоссе;

g) Улица Татари, на которой будет открыто движение в обоих направлениях со въездом и выездом на улицы Веэренни и Вана-Лыуна, будет закрыт выезд на Пярнуское шоссе, исключение будет сделано для транспорта, обслуживающего вступающих в брак — с улицы Татари к Таллиннскому департаменту записи гражданских актов (Пярнуское шоссе, 67), которое может быть перекрыто не более, чем на 5 минут на время проведения съемок и/или передвижения воздушного транспорта для обеспечения безопасности;

h) Улица Луха, которая будет использоваться в обоих направлениях с въездом и выездом на улицы Вирмализе и Вяйке-Америка, будет закрыт выезд на Пярнуское шоссе;

i) Улица Винеэри, на которой будет организовано двустороннее движение с въездом и выездом на ул. Вана-Лыуна, закрыт будет лишь выезд на Пярнуское шоссе;

j) Выезд из парка Диаконисси, с двусторонним движением и въезом/выездом на переулок Асула и ул. Асула, закрыт будет выезд на Пярнуское шоссе;

k) Улица Пайде, с двусторонним движением и въездом/выездом на улицу Кауба, закрыт будет выезд на Пярнуское шоссе;

l) Улица Магдалеэна, с двусторонним движением и въездом/выездом на переулок Асула и улицу Марта, закрыт будет выезд на Пярнуское шоссе;

m) Улица Рапла, с двусторонним движением и въездом/выездом на улицу Кауба, закрыт будет выезд на Пярнуское шоссе.

Для пользователей общественного транспорта на участке закрытия Пярнуского шоссе:

a) Будут созданы зоны безопасности вблизи остановок общественного транспорта, предназначенные для ожидания транспорта, оттуда волонтеры будут провожать пассажиров до транспорта и из него в зону безопасности или на пешеходный переход;

b) За три дня до введения изменений в работу общественного транспорта (зоны безопасности + прерывание движения продолжительностью до 15 минут и т.п.) в дневное время волонтеры начнут проводить разъяснительную работу на остановках, в т.ч. на русском языке + на остановках появятся схемы;

c) За пять дней до введения изменений на остановках появятся объявления о закрытии остановок на время съемок и о зонах безопасности, а также их расположении; также информация о движении общественного транспорта 29.06.2019 и 30.06.2019 по свободному графику; информация должна быть доступна вплоть до полного возобновления движения общественного транспорта 30.06.2019 и после этого соответствующим образом удалена;

d) В автобусах, трамваях и троллейбусах должно быть организовано оповещение, т.к. люди используют разные виды общественного транспорта при пересадках, чтобы информация о вводимых изменениях достигла наибольшего числа людей;

e) Для распространения информации следует использовать в общественном транспорте инфо-экраны (партнера TLT), а также места для размещения в транспорте рекламных объявлений.

Raepress

Как ранее сообщалось, что съемки в Таллинне пройдут летом этого года, всего будет 13 съемочных локаций, включая Горхолл.

Окончательного решения по Лаагна теэ еще не принято.

В фильме сыграют Роберт Паттинсон, Майкл Кейн, Джон Дэвид Вашингтон, Элизабет Дебики, Димпл Кападиа, Аарон Тейлор-Джонсон, Клеманс Поэзи и Кеннет Брана, а премьера фильма назначена на 17 июля 2020 года.

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