КАРТА: Во время визита Зеленского в Таллинне ожидаются временные ограничения дорожного движения и парковки

Движение будет затруднено в центре Таллинна, Кадиорге и по дороге в аэропорт с 10 до 19 часов. Остановки дорожного движения будут длиться максимально до 15 минут, но в вечерний час пик полиция советует избегать поездок в центр города или запланировать для поездки больше времени. Изменения в организации движения повлияют и на расписание общественного транспорта.

Руководитель Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ просит водителей быть внимательными, следить за временными дорожными знаками и распоряжениями полицейских.

"В течение всего дня на крупных перекрестках будут полицейские, которые помогут обеспечить плавное движение транспорта, но во время движения кортежа движение другого транспорта будет остановлено на некоторое время. Во время визита не будет закрыта ни одна улица, но будут действовать ограничения на парковку и остановку на Тоомпеа, Суур-Карья, Мюйривахе и бульваре Рявала", — сказал Кулламяэ.

Транспортные средства, нарушившие правила на парковку, будут отбуксированы, поэтому полиция просит внимательно следить за временными дорожные знаками.