07.04.2020, 21:38

КАРТА | Власти столицы ввели ночной запрет на движение автомобилей на отрезке Астангу. Причина очень необычная


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Konnad teel
Konnad teelFoto: Andres Putting

С сегодняшнего дня и до начала мая на одном из отрезков улицы Астангу с 21.00 до 6 часов утра вводится запрет на движение автомобилей. Ограничение вводится на основании общего желания Таллинна, Эстонского фонда дикой природы и жителей района Хааберсти сохранить находящихся под охраной земноводных на опасном для жизни миграционном пути.

Если в течение пяти прошлых лет добровольцы из числа жителей Таллинна помогали лягушкам благополучно преодолеть опасный участок на улице Астангу, то в связи с утвержденным правительством ЭР режимом чрезвычайного положения сейчас у людей нет возможности собираться и помогать земноводным. Поэтому Таллинн под руководством Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства принял в качестве дополнительной меры для защиты животных ночное ограничение на передвижение автомобилей на этом отрезке.

”Земноводные — находящиеся в Эстонии под охраной виды, — сказал директор Таллиннского зоопарка Тийт Маран. — Для экосистемы важно, чтобы их количество было большим, поскольку эти виды являются кормовой базой для многих других видов животных”.

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Маран добавил, что построенные людьми дороги часто являются препятствием для земноводных, где многие погибают.

”Особенно опасны те участки, где плотное движение превращает отрезок дороги на пути к нерестилищу в смертельную ловушку. Временное закрытие дороги причинит неудобства привыкшим здесь ездить людям, но спасет сотням, если не тысячам направляющимся на нерест земноводным жизни. Это временное ограничение прекрасный знак о бережном отношении наших жителей к другим формам жизни”, — отметил директор Таллиннского зоопарка.

Данный отрезок улицы Астангу — один из крупнейших в Эстонии миграционных коридоров для земноводных, через который каждую весну за короткий промежуток времени проходят тысячи лягушек, жаб и тритонов. Период, на который участок дороги закрыт, выбран исходя из времени миграции земноводных и погодных условий.

Отрезок, о котором идет речь, можно увидеть на карте — он выделен красным цветом.

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