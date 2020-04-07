КАРТА | Власти столицы ввели ночной запрет на движение автомобилей на отрезке Астангу. Причина очень необычная

Если в течение пяти прошлых лет добровольцы из числа жителей Таллинна помогали лягушкам благополучно преодолеть опасный участок на улице Астангу, то в связи с утвержденным правительством ЭР режимом чрезвычайного положения сейчас у людей нет возможности собираться и помогать земноводным. Поэтому Таллинн под руководством Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства принял в качестве дополнительной меры для защиты животных ночное ограничение на передвижение автомобилей на этом отрезке.

”Земноводные — находящиеся в Эстонии под охраной виды, — сказал директор Таллиннского зоопарка Тийт Маран. — Для экосистемы важно, чтобы их количество было большим, поскольку эти виды являются кормовой базой для многих других видов животных”.

Маран добавил, что построенные людьми дороги часто являются препятствием для земноводных, где многие погибают.

”Особенно опасны те участки, где плотное движение превращает отрезок дороги на пути к нерестилищу в смертельную ловушку. Временное закрытие дороги причинит неудобства привыкшим здесь ездить людям, но спасет сотням, если не тысячам направляющимся на нерест земноводным жизни. Это временное ограничение прекрасный знак о бережном отношении наших жителей к другим формам жизни”, — отметил директор Таллиннского зоопарка.

Данный отрезок улицы Астангу — один из крупнейших в Эстонии миграционных коридоров для земноводных, через который каждую весну за короткий промежуток времени проходят тысячи лягушек, жаб и тритонов. Период, на который участок дороги закрыт, выбран исходя из времени миграции земноводных и погодных условий.

Отрезок, о котором идет речь, можно увидеть на карте — он выделен красным цветом.

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